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08 апреля 2018
07 апреля 2018
08:48  08 апреля 2018 0

Новая жена бывшего мужа Бузовой рассказала о своей беременности. ФОТО

Анастасия Тарасова прибавила пять кг за время беременностиАнастасия Тарасова Instagram

Бывший супруг ведущей шоу «Дом-2» Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, готовится стать отцом во второй раз. Его супруга Анастасия выкладывает в своем Instagram фотографии с округлившимся животиком и рассказывает о переменах, которые с ней происходят.

«Прибавка в весе — пять кг, немного непривычно, но я же не одна. Да и по рукам, ногам и лицу не скажешь. На диетах не сижу, но даже отсутствие спорта на этот период пока не дает о себе знать», — делится Анастасия с подписчиками. Она призналась, что совсем отказаться от физической нагрузки не смогла и потому несколько раз в неделю занимается плаванием.

Подписчики в свою очередь восхищаются внешностью девушки. «Вот сейчас открывается настоящая красота!», «Такая красивая и милая девушка», «Здоровья тебе и малышу», «Красивее с каждым днем», — пишут они.

Виктор Жуков
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