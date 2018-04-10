07:46 10 апреля 2018 1

Бузова удивилась размещенному снимку и даже оставила комментарий Фото: Личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Отец телеведущей и певицы Ольги Бузовой выложил на своей странице в Instagram архивные фотографии семьи. На снимках будущая звезда проекта «Дом-2» вместе с сестрой Аней позируют топлес. Детские фотографии Бузовой вызвали неоднозначную реакцию у фанатов.

В описании к посту Игорь Бузов оставил комментарий: «Вот мои лапушки — Оля, Анюта. Сейчас пойдем на какой-то аттракцион, где все крутится — пол, потолок… гудит, трясется. Полная потеря пространственной ориентации. Оля, Аня, помните эту хохму? И потом дальше пошли кататься на каруселях. Не, я пас. Любите своих детей». Уже после публикации в комментариях отметилась и сама Ольга, сообщает портал «Дни.ру». Телеведущая удивилась своей наготе: «Папа, а где мой топик?». В ответ от отца певица получила: «Ну не досмотрели, не додумали».

В комментариях некоторые подписчики высказали недовольство откровенностью фотографий: «Кошмар, еще и выставлять такое… Папа-то сам в футболке, а на девочек футболки не надеть? Им же не два года?», «Они что, голые? Верхней одежды нету что ли, не поняла я что-то?», «Ужас какой». Среди пользователей нашлись и те, кто решил защитить Игоря Бузова: «Это ведь дети: искупались, сфоткались и дальше побежали», «Обычное фото, детское. Завидуйте молча! Хоть бы пообсуждать Бузову!», «Да нормальное фото же. Не порнографическое. Вот привязались к ним все».

Недавно Ольга Бузова рассказала о своем участии в «женской версии» шоу «Холостяк». Звезда отечественного шоу-бизнеса планирует выделить месяц в своем плотном графике и полностью посвятить себя поиску избранника.