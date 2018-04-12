12:01 12 апреля 2018 1

Скамейки, которые установлены в Москве, могут появиться и на Урале Фото: личная страница Ивана Русанова во «ВКонтакте»

В Новоуральске могут появиться отапливаемые скамейки с защитой от бомжей. Предложение установить лавочки, созданием которых занимается московский бизнесмен Иван Русанов, появилось в одном из крупнейших городских сообществ во «ВКонтакте».

«Выскажи свою позицию по установке теплых скамеек с зарядками для телефонов в нашем городе! Такие скамейки уже есть в Москве. Узкая сидушка шириной 37 сантиметров не дает бомжам спать на скамейке. Антивандальное покрытие не позволяет писать маркером, и скамейка очень прочная. Подогрев от 24 вольт (такой же вольтаж, как на уличных новогодних елках) — полностью безопасен по ГОСТ, а температура скамейки — 25 градусов — создает комфорт и не опасна», — говорится информационном посте о скамейках.

На момент написания материала за установку лавочек проголосовало 658 горожан (89,4% из проголосовавших), 78 высказались против (10,6%). В комментариях горожане отмечают, что теплые скамейки для холодного уральского города — это хорошо. Однако многие опасаются, что антивандальное покрытие не справится с буйным нравом уличных хулиганов.

Установкой скамеек занимается предприниматель из Москвы Иван Русанов. Производство обогреваемых скамеек он начал в начале 2018 года. После того, как бизнесмен стал героем передачи «Доброе утро» на «Первом канале», несколько его скамеек установили на катках столицы. В администрации Новоуральска подтвердили, что факт переговоров с бизнесменом. В данный момент власти города изучают предложение, технические нюансы и в ближайшее время решат, нужны ли городу скамейки. Оперативно получить комментарий самого Русанова не удалось.