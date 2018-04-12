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Главные новости Челябинской области
12:29  12 апреля 2018 0

Челябинский суд оставил за решеткой депутата, обвиняемого в воровстве денег с чиновниками

Апелляция по делу Николая Рындина, обвиняемого в коррупции. Челябинск, видеотрансляция, рындин николай
Рындин останется в следственном изоляторе как минимум до 29 маяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский облсуд оставил в силе решение Тракторозаводского райсуда об аресте депутата Миасского горсобрания Николая Рындина, обвиняемого в коррупции. Парламентарий будет содержаться в следственном изоляторе как минимум до 29 мая, сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы облсуда Евгения Нациевская.

«Адвокат обвиняемого просил изменить меру пресечения на домашний арест. Однако суд оставил ее апелляцию без удовлетворения, меру пресечения — без изменения», — добавил официальный представитель суда.

Николай Рындин стал фигурантом уголовных дел по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и по ст. 291 УК РФ (посредничество во взятке), возбужденных в связи с махинациями с покупкой детсада «Умка» в Миассе. По версии следствия, в декабре 2017 года чиновники мэрии приобрели неприспособленное здание, изначально построенное под торговый павильон, по завышенной стоимости — за 23 млн рублей. За это получили откат в 8 млн рублей. В махинациях подозреваются также оценщик из Златоуста Сергей Богатырев («КОНД и К») и начальник отдела дошкольного образования управления образования Миасса Татьяна Биева. Рассматривается причастность к преступлению руководителей мэрии Миасса.

Обыски в управлении образования и комитете по управлению имуществом администрации Миасса прошли 29 марта. Расследование ведет третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по региону. Мэр Миасса Геннадий Васьков обещал подать в суд на эксперта, если подтвердится, что он завысил цену.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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