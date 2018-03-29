{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,56
Динамика за 2 недели
Евро 71,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 марта 2018
28 марта 2018
27 марта 2018
Главные новости Челябинской области
11:02  29 марта 2018 0

В южноуральском городе прошли обыски по делу о взятке на миллион рублей

Репортаж по мусорным войнам из Миасса, васьков геннадий
Силовики пришли к сотрудникам Геннадия ВаськоваФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В управлении образования Миасса с утра 29 марта, в четверг, проходят обыски. Оперативно-следственные действия проводят сотрудники СК РФ и УФСБ по Челябинской области, сообщают «URA.RU» собственные источники. Официальные структуры и мэр Миасса Геннадий Васьков пока происходящее не комментируют.

По данным «URA.RU» «URA.RU», речь идет о покупке помещений под детские сады. Одно из них выкупили в районе Комарово под филиал детского сада «Умка». За объект заплатили 23 млн рублей, из которых 22 млн рублей — субсидии областного бюджета городу. Сделка была совершена в конце 2017 года. Выяснилось, что помещение не приспособлено под дошкольное учреждение и изначально строилось как торговый комплекс, а сумма завышена почти в два раза. Одно их должностных лиц управления образования подозревается в получении взятки в один миллион рублей за совершение сделки.

Садик торжественно открывали перед выборами президента депутат ЗСО Александр Журавлев и помощник мэра Миасса Тадий Уминский. Получить комментарий главы Миасса Геннадия Васькова не удалось. Также продолжается расследование других уголовных дел, связанных с администрацией города, в том числе по «срезке асфальта».

Как сообщало «URA.RU», с проверки помещения, купленного под детский сад в Кунашакском районе, в муниципалитете началась «силовая зачистка», целый ряд чиновников пошел под суд. Бывший глава района Вадим Закиров был осужден на 8 лет 10 месяцев за коррупцию.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров