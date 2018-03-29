11:02 29 марта 2018 0

Силовики пришли к сотрудникам Геннадия Васькова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В управлении образования Миасса с утра 29 марта, в четверг, проходят обыски. Оперативно-следственные действия проводят сотрудники СК РФ и УФСБ по Челябинской области, сообщают «URA.RU» собственные источники. Официальные структуры и мэр Миасса Геннадий Васьков пока происходящее не комментируют.

По данным «URA.RU» «URA.RU», речь идет о покупке помещений под детские сады. Одно из них выкупили в районе Комарово под филиал детского сада «Умка». За объект заплатили 23 млн рублей, из которых 22 млн рублей — субсидии областного бюджета городу. Сделка была совершена в конце 2017 года. Выяснилось, что помещение не приспособлено под дошкольное учреждение и изначально строилось как торговый комплекс, а сумма завышена почти в два раза. Одно их должностных лиц управления образования подозревается в получении взятки в один миллион рублей за совершение сделки.

Садик торжественно открывали перед выборами президента депутат ЗСО Александр Журавлев и помощник мэра Миасса Тадий Уминский. Получить комментарий главы Миасса Геннадия Васькова не удалось. Также продолжается расследование других уголовных дел, связанных с администрацией города, в том числе по «срезке асфальта».

Как сообщало «URA.RU», с проверки помещения, купленного под детский сад в Кунашакском районе, в муниципалитете началась «силовая зачистка», целый ряд чиновников пошел под суд. Бывший глава района Вадим Закиров был осужден на 8 лет 10 месяцев за коррупцию.