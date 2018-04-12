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12 апреля 2018
16:00  12 апреля 2018 2

Роскомнадзор требует срочно заблокировать Telegram

Мессенджер Telegram. Екатеринбург, смартфон, соцсети, сотовый телефон, гаджет, лента новостей, мессенджер, telegram, паблик, телеграм
Уже через пару дней мессенджер может быть закрытФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Истек срок, который Роскомнадзор давал руководству Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В связи с отсутствием ответа ведомство обратилось в суд для блокировки мессенджера.

Теперь время закрытия Telegram зависит только от даты заседания. «Судебное решение будет принято к немедленному исполнению в случае удовлетворения нашего ходатайства», — цитирует телеканал RT представителя Роскомнадзора. Как уточняет ФБА «Экономика сегодня», ожидается, что иск будет рассмотрен уже 13 апреля. Отмечается также, что третьей стороной в иске Роскомнадзора выступает ФСБ.

Требование к Telegram предоставить спецслужбам ключи шифрования сообщений было выдвинуто в июле 2017 года. Создатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что это невозможно сделать по чисто техническим причинам. В ответ ему предложили изменить сам принцип работы программы — такое требование озвучивал, в частности, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Требование Роскомнадзора владельцы Telegram весь год пытались опротестовать, но безуспешно, напоминает ИА FlashNord.

Игорь Чукреев
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