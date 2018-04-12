22:29 12 апреля 2018 0

Автобус съехал в кювет и перевернулся Фото: Следственный комитет, Telegram

По факту столкновения автобуса, в котором находились 40 детей, с автомобилем в Подмосковье возбудили уголовное дело. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«По факту ДТП, произошедшего в Пушкинском районе, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — приводит сообщение ведомства RT.

Авария с автобусом, перевозившим детей, произошла сегодня днем на 67-м км автодороги А-107, напоминает агентство Nation News. Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм, шестеро детей и трое взрослых доставлены в городскую больницу.