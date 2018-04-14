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14 апреля 2018
19:46  14 апреля 2018 0

Лавров заявил, что Скрипалей отравили веществом, состоящим на вооружении США и Британии

Всероссийский форум
Лавров требует объяснить, почему новые данные о природе вещества не берутся во вниманиеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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По информации от центра в Швейцарии, при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери было использовано вещество BZ, которое было на вооружении США и Британии, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

На заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), комментируя распространенный ранее доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), он отметил, что Москву интересует, почему информация центра в Швейцарии не была принята во внимание. «Если, конечно, ОЗХО будет опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, тогда было бы интересно послушать эти объяснения», — цитирует главу МИД РФ РИА «Новости».

Накануне ОЗХО представила результаты исследования яда, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь. Эксперты засекретили название токсичной субстанции, но заявили, что результаты анализов якобы подтверждают выводы Лондона о природе этого вещества.

4 марта экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. После тяжелого периода выздоровления и пребывания в коме Юлия Скрипаль выписалась из больницы, ее спрятали на военной базе. Сергей Скрипаль, как сообщалось, также идет на поправку. Лондон обвинил в их отравлении Москву, Кремль категорически отверг эту информацию.

Феликс Сорокин
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