Британия не стала скрывать, что работает над отправкой войск на Украину

«Это обязательство остается в силе», — заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос, готова ли Великобритания по-прежнему вводить войска на Украину после окончания боевых действий. Его слова приводит Reuters . Он также сообщил, что Стармер во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 ноября обсудил с ним подготовку к размещению многонациональных сил на украинской территории.

На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа разработала собственный план по урегулированию конфликта на Украине, который не предусматривает размещение иностранных войск на территории страны. Ранее о планах отправить своих военных также заявляла Франция. Президент страны Эммануэль Макрон сообщал, что «коалиция желающих» планирует разместить свои силы «на второй линии, вдали от фронта» после завершения боевых действий. По его словам, возможным вариантом для размещения сил могут стать площадки в Киеве и Одессе. В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что присутствие войск стран НАТО на украинской территории в любом качестве будет восприниматься Россией как угроза и не будет принято ни при каких условиях.