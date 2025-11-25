Логотип РИА URA.RU
В мире

Европа

Названа дата, когда Черногория введет визы для россиян

Черногория отменит безвизовый режим для россиян к концу сентября 2026
25 ноября 2025 в 20:45
Сейчас россияне могут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Черногория введет визовый режим для граждан России, чтобы войти в ЕС. Это произойдет к концу третьего квартала 2026 года, заявили в посольстве Черногории в Москве. 

«В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года», — заявили в черногорской дипмиссии. Эту информации опубликовало RTVI.

Сейчас россияне могут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней по двустороннему соглашению. Однако в дипломатической миссии подтвердили, что обязательства Подгорицы перед ЕС предусматривают изменение этих правил.

Черногория является кандидатом на вступление в ЕС с 2010 года и постепенно адаптирует свое законодательство к европейским нормам. Ранее премьер-министр Черногории Милойко Спайич заявил, что страна «уже действует как государство-член ЕС» и введет визовые ограничения для россиян «очень скоро». Президент Черногории Яков Милатович при этом отмечал, что власти стараются отсрочить этот шаг, чтобы поддержать туристический сектор.

