Названа дата, когда Черногория введет визы для россиян
Сейчас россияне могут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней
Черногория введет визовый режим для граждан России, чтобы войти в ЕС. Это произойдет к концу третьего квартала 2026 года, заявили в посольстве Черногории в Москве.
«В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года», — заявили в черногорской дипмиссии. Эту информации опубликовало RTVI.
Сейчас россияне могут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней по двустороннему соглашению. Однако в дипломатической миссии подтвердили, что обязательства Подгорицы перед ЕС предусматривают изменение этих правил.
Черногория является кандидатом на вступление в ЕС с 2010 года и постепенно адаптирует свое законодательство к европейским нормам. Ранее премьер-министр Черногории Милойко Спайич заявил, что страна «уже действует как государство-член ЕС» и введет визовые ограничения для россиян «очень скоро». Президент Черногории Яков Милатович при этом отмечал, что власти стараются отсрочить этот шаг, чтобы поддержать туристический сектор.
