Названа дата, когда Черногория введет визы для россиян

Черногория введет визовый режим для граждан России, чтобы войти в ЕС. Это произойдет к концу третьего квартала 2026 года, заявили в посольстве Черногории в Москве.

«В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года», — заявили в черногорской дипмиссии. Эту информации опубликовало RTVI.

Сейчас россияне могут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней по двустороннему соглашению. Однако в дипломатической миссии подтвердили, что обязательства Подгорицы перед ЕС предусматривают изменение этих правил.

