МО: над регионами РФ уничтожены 16 БПЛА
25 ноября 2025 в 22:10
Фото: © URA.RU
За 10 часов в воздушном пространстве над регионами Российской Федерации были нейтрализованы 16 беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Об этом сообщили в Минобороны.
