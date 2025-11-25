Зеленский хочет завершить работу по мирному плану Трампа 27 ноября

Зеленский как можно скорее хочет встретиться с Трампом, чтобы заключить мирное соглашение Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в День благодарения 27 ноября, чтобы заявить о своей готовности заключить соглашение по мирному плану. Об этом сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Зеленский хочет встретиться с президентом Трампом как можно скорее, возможно, в День благодарения, чтобы завершить работу над совместным соглашением об условиях прекращения конфликта», — заявил Ермак. Его слова приводит портал Axios.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Зеленский одобрил значительную часть американского плана по урегулированию конфликта. Телеканал CBS News также сообщал, что украинская делегация достигла согласования с США относительно условий возможного мирного соглашения. Однако, как сообщает источник, Киев принял предложенный план с определенными оговорками.

Продолжение после рекламы

В середине ноября портал Axios опубликовал первоначальный вариант плана, состоящий из 28 пунктов. Он включал такие положения, как отказ от размещения войск НАТО на территории Украины, признание де-факто российского статуса Крыма и части Донбасса, а также сокращение численности Вооруженных сил Украины до 600 тысяч человек. После консультаций с европейскими партнерами в Женеве 23 ноября документ был пересмотрен и сокращен до 19 пунктов. В частности, из него исключили положения, касающиеся использования замороженных российских активов.

По информации Politico, в план были внесены изменения, касающиеся Донбасса: если ранее Киев не мог претендовать на эти территории, то теперь это требование исключено из документа. Новая версия плана будет представлена российской делегации в Абу-Даби министром армии США Дэном Дрисколлом в ходе переговоров, которые проходят 24 и 25 ноября.

В то же время Москва пока не получала официальный документ. Российский лидер Владимир Путин ранее отмечал, что предложенный план может послужить основой для окончательного урегулирования ситуации Он также подчеркнул, что, несмотря на то что текущая ситуация на фронте в целом устраивает Россию, страна готова к переговорам и мирному решению проблем.