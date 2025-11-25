В правительстве приняли меры против «эффекта Долиной»

Покупка квартир для семей в новостройках станет выгоднее, чем в старых домах Фото: Роман Наумов © URA.RU

Власти РФ предотвратят повышение цен на вторичку в России выше уровня инфляции. На стратегической сессии о развитии строительной отрасли и ЖКХ премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал 25 ноября о мерах, которые позволят увеличить количество нового жилья в России. Как рассказали эксперты URA.RU, рост предложений в новостройках остановит подорожание готовых квартир.

За три года в РФ ввели более 400 млн квадратных метров жилья, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Роман Наумов © URA.RU

В начале сессии Мишустин рассказал о достижениях стройотрасли в России с 2022 по 2024 годы. Так, за это время удалось ввести более 400 млн квадратных метров жилья, расселить 570 тысяч человек из 10 млн квадратных метров аварийного фонда и провести капитальный ремонт почти 170 тысяч многоэтажек, рассказал он. Отмечая результаты в жилищно-коммунальном хозяйстве, премьер рассказал, что за три года смогли построить или реконструировать свыше 3,5 тысячи объектов ЖКХ, около 3,8 тысячи километров инженерных сетей, повысив качество услуг для почти 24 млн жителей.

Власти приняли меры по увеличению числа новостроек в России Фото: Роман Наумов © URA.RU

Затем сообщил о мерах, которые предотвратят сокращение спроса на рынке жилья, в том числе и на ипотеку. «Чтобы снизить риски уменьшения числа новых проектов и выдачи разрешений на возведение домов, мы увеличили уровень возмещения кредитным организациям по льготным ипотечным займам, по основным из них — расширили лимиты. Запустили программу субсидирования процентной ставки по кредитам для проектного финансирования строительства жилья в малых городах», — рассказал премьер.

А чтобы защитить средства россиян от неблагонадежных компаний, распространили механизм эскроу-счетов и на индивидуальное жилищное строительство, отметил он.

В РФ не хватает двух- и трехкомнатных квартир для семей Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Увеличение объема предложений на отечественном рынке новостроек может снизить интерес россиян к «вторичке», и как следствие, предотвратить скачок цен на них, рассказал URA.RU руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Однако это наиболее вероятно в том случае, если застройщики используют с умом предоставленные властями возможности — начнут больше строить двух- и трехкомнатные квартиры, чтобы их приобрести по семейной ипотеке.

«Покупка квартир на вторичке начала вызывать серьезные опасения у россиян. На это повлиял резонансный случай, который на рынке недвижимости уже перерос в термин „эффект Долиной“ (ситуация, когда честные люди становятся жертвами продавцов, которые сами теряют деньги, но потом стараются вернуть свои квартиры, — прим. ред.). Из-за этого они склоняются больше к рынку новостроек, где риски столкнуться с мошенниками заметно снижены», — объяснил эксперт.

Пока новостройки переполнены квартирами-студиями Фото: Илья Московец © URA.RU

Однако у россиян, способных взять жилье в ипотеку по выгодной ставке, то есть у семей с детьми, нет такой возможности, потому что новостройки переполнены студиями и однокомнатными квартирами, куда они не стремятся переезжать, добавил Колташов. «Если таких квартир будет больше, то при снижении ипотечных ставок, что может дополнительно отразиться и на льготных, они быстро стимулируют рост спроса на новостройки. Интерес к вторичке пропадет еще больше, а значит скачка цен на них не будет», — отметил он.