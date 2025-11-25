США разрешили Венгрии продолжать закупки нефти у «Лукойла» до конца 2026 года

Венгрия продолжит получать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вашингтон разрешил венгерской нефтегазовой компании MOL продолжать покупать нефть у российской компании «Лукойл» до 21 ноября 2026 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документ Минфина США (OFAC).

«США выдали компании исключение из санкционного режима, позволяющее ей продолжить закупки у „Лукойла“ до 21 ноября 2026 года», — говорится материале агентства. По данным источника, теперь MOL может осуществлять сделки с «Лукойлом» и его трейдинговым подразделением Litasco по поставками нефти по нефтепроводу «Дружба».

При этом операции не должны затрагивать самих американцев, американскую финансовую систему, а также приносить выгоду лицам, попавшим под рестрикции, за исключением «Лукойла» и Litasco. Таким образом, по данным агентства, США пошли навстречу Будапешту, выдав компании исключение из санкционного режима. «Это успех Венгрии», — заявил министр энергетики Венгрии Чаба Лантош. По его словам, правительство премьера Виктора Орбана рассчитывает на продление разрешения Вашингтоном еще на год.

Министр энергетики Венгрии также сообщил, что страна намерена блокировать планы ЕС полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов с 2028 года. При этом Будапешт «готовится обеспечить энергетическую безопасность даже при таком сценарии».