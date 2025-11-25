В Госдуме ответили, можно ли россиянам пользовать VPN

Пользоваться ли VPN, каждый решает сам, но и за последствия отвечает самостоятельно, считает Бутина Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жителям России пользоваться VPN в целом можно, но личные данные окажутся под угрозой. Об этом заявила Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам в интервью.

«Каждый решает для себя [пользоваться VPN или нет]. Дело в том, что все VPN-сервисы, которые сегодня доступны, обладают возможностью собирать личные данные... Когда вы подключаетесь к VPN, вы отдаете данные на сторонний сервер», — ответила Бутина в интервью Ксении Собчак, которое вышло на youtube-канале «Осторожно: Собчак». Депутат добавила, что сегодня VPN пользуются очень многие люди.