В Госдуме ответили, можно ли россиянам пользовать VPN
Пользоваться ли VPN, каждый решает сам, но и за последствия отвечает самостоятельно, считает Бутина
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Жителям России пользоваться VPN в целом можно, но личные данные окажутся под угрозой. Об этом заявила Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам в интервью.
«Каждый решает для себя [пользоваться VPN или нет]. Дело в том, что все VPN-сервисы, которые сегодня доступны, обладают возможностью собирать личные данные... Когда вы подключаетесь к VPN, вы отдаете данные на сторонний сервер», — ответила Бутина в интервью Ксении Собчак, которое вышло на youtube-канале «Осторожно: Собчак». Депутат добавила, что сегодня VPN пользуются очень многие люди.
Ранее депутат Бутина в эфире шоу Соловьева предложила сажать родителей детей из Екатеринбурга. По ее словам, судить следует тех, кто разрешает своим детям использовать VPN-сервисы для использования заблокированных социальных сетей. Хотя позднее Бутина назвала информационным вбросом свои слова. А журналист Ксения Собчак написала в своем telegram-канале, что своим предложением Бутина удивила даже телеведущего Владимира Соловьева.
