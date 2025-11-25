«Порядочный, добрый, невероятно светлый»: продюсер Билана Эдуард Барк внезапно умер в 37 лет

Умер молодой продюсер Димы Билана Эдуард Барк Фото: instagram / ed.bark Создано в Midjourney

Ночью во сне скончался 37-летний медиаменеджер и продюсер Эдуард Барк (настоящее имя Эдуард Ануфриев). Об этом сообщила его бизнес-партнер Марина Ермошкина. Недавно они вместе основали агентство AllStars Music. В числе артистов, с которыми сотрудничает лейбл, — Дима Билан, Фогель, Торнике Квитатиани и ряд других исполнителей. Кто такой Эдуард Барк — в материале URA.RU.

Бизнес и личная жизнь

Барк создал агентство AllStars Music, которое сотрудничало с Димой Биланом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Эдуард Барк (настоящее имя Эдуард Ануфриев) зарекомендовал себя как успешный продюсер и человек, не останавливающийся на достигнутом и постоянно ищущий новые возможности. Совместно с Мариной Ермошкиной он создал агентство AllStars Music, которое вскоре получило признание в профессиональной среде.

Музыкальный лейбл AllStars Music работает с рядом исполнителей, среди которых — Дима Билан, Фогель, Orxan, Remini, Вито, Karena Macarena, Торнике Квитатиани, Эрик Ахметов, Golovatsky, Ugarov, Roma Ricci, Forchy, Lamal. Также лейбл сотрудничал с Artik & Asti, Алексеем Воробьевым, Витей Ак, Leonid Rudenko, Alexander Popov, Onyx, Captown и другими артистами.

Его бизнес-партнер и возлюбленная Марина Ермошкина, с которой у Эдуарда были близкие отношения, характеризовала его как друга и надежного партнера. Она неоднократно подчеркивала его щедрость и умение радоваться успехам других людей.

До Ермошкиной избранницей медиаменеджера была поэтесса Екатерина Барк. Однако их отношения прекратились несколько лет назад — Екатерина перестала упоминать Барка в своих публикациях в соцсетях и больше не публиковала посты, в которых называла его любимым.

Барк умер во сне Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Умер во сне на 37-м году жизни

По словам Ермошкиной, Эдуард Барк ушел из жизни из-за остановки сердца во сне. Он умер на 37-м году жизни. Сейчас друзья и близкие Барка занимаются организацией похорон. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Как коллеги отреагировали на его смерть

Коллектив медиахолдинга сообщил, что Барк был порядочным, светлым и благородным человеком. «Эдуард Сергеевич был порядочным, добрым, невероятно сильным, светлым и благородным человеком. Он создал и возглавил медиахолдинг, который стал ярким примером профессионализма, смелых идей и человеческого единства», — сообщили коллеги медиаменеджера в telegram-канале холдинга. All Stars выразил соболезнования семье, друзьям и знакомым Барка.

Марина Ермошкина в шоке от случившейся трагедии. Она отметила, что совсем недавно они с Барком обсуждали новые планы и были полны надежд. «Я знаю, что наша связь будет оберегать меня и вести дальше. Все, что мы с тобой обсуждали и во что ты верил, я осуществлю, так как не могу подвести тебя. Ну или почти все… А еще теперь я точно знаю, что там, дальше, есть продолжение... Ну а потом, даже не сомневайся, мы встретимся, и все будет, как ты говорил», — сообщила Марина в соцсетях.

Давление на бизнес

Ермошкина поделилась, что последние два месяца стали для Барка периодом серьезных испытаний. По ее словам, их бизнес и личные отношения оказались под давлением со стороны определенных личностей. По ее словам, это привело медиаменеджера к эмоциональному выгоранию.