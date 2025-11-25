«Финуслуги»: средние ставки по вкладам в банках выросли почти для всех сроков

Больше всего выросли ставки по вкладам на три года Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Средние ставки по вкладам в крупнейших банках увеличились почти для всех сроков после заседания Центробанка РФ по ключевой ставке. Об этом сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги». Изменения затронули вклады сроком от полугода до трех лет.

«После заседания Банка России средняя доходность по вкладам в топ-20 банках выросла почти на всех сроках — от полугода до трех лет», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. По данным маркетплейса, наибольший рост (на 0,77 п.п.) показали трехлетние вклады — средняя ставка по ним превысила 10% впервые с августа 2025 года.

За ними идут ставки по вкладам на полтора года. Они выросли на 0,35 процентных пункта — до 11,24%. Далее следует средняя ставка по вкладу сроком в шесть месяцев, которая, по состоянию на 24 ноября, увеличилась на 0,12 процентных пункта и составила 14,66 %. Ставки на один и на два года продемонстрировали рост на 0,1 процентного пункта, достигнув отметки 13,27 % и 10,92 % соответственно. При этом в десяти банках средние ставки по вкладам на три месяца снизились на 0,08 процентного пункта — до 15,14 %. Еще в пяти — они увеличились.

