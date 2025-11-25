«Финуслуги»: средние ставки по вкладам в банках выросли почти для всех сроков
Больше всего выросли ставки по вкладам на три года
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Средние ставки по вкладам в крупнейших банках увеличились почти для всех сроков после заседания Центробанка РФ по ключевой ставке. Об этом сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги». Изменения затронули вклады сроком от полугода до трех лет.
«После заседания Банка России средняя доходность по вкладам в топ-20 банках выросла почти на всех сроках — от полугода до трех лет», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. По данным маркетплейса, наибольший рост (на 0,77 п.п.) показали трехлетние вклады — средняя ставка по ним превысила 10% впервые с августа 2025 года.
За ними идут ставки по вкладам на полтора года. Они выросли на 0,35 процентных пункта — до 11,24%. Далее следует средняя ставка по вкладу сроком в шесть месяцев, которая, по состоянию на 24 ноября, увеличилась на 0,12 процентных пункта и составила 14,66 %. Ставки на один и на два года продемонстрировали рост на 0,1 процентного пункта, достигнув отметки 13,27 % и 10,92 % соответственно. При этом в десяти банках средние ставки по вкладам на три месяца снизились на 0,08 процентного пункта — до 15,14 %. Еще в пяти — они увеличились.
Ранее аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева заявила, что россияне все чаще начали отдавать предпочтение краткосрочным вкладам, тогда как долгосрочные депозиты становятся узкоспециализированным продуктом. По ее словам, вклады сроком до полугода составляют более 70% спроса, при этом также лидируют трехмесячные депозиты (33,2%). Популярность краткосрочных вкладов может усилиться благодаря новогодним акциям банков.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.