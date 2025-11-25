Логотип РИА URA.RU
Власти ответили, появятся ли в школах «парты позора»

25 ноября 2025 в 21:38
Новости о появлении «парт позора» в школах являются фейком

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Информация о возможном установлении в школах «парт позора» недостоверна. Об этом заявили в Минпросвещения РФ. 

«Распространяемая в сети информация о письме депутата Госдумы в адрес руководства Минпросвещения России с инициативой по внедрению воспитательной практики „Парта позора — дети недостойных“ является недостоверной», — говорится на сайте Минпросвещения РФ. В министерстве добавили, что письмо о данной инициативе, якобы подписанное заместителем министра просвещения Александром Бугаевым, также является фейком. 

Отмечается, что подобные ложные сведения подрывают доверие к государственным органам власти и вводят население в заблуждение. Минпросвещение рекомендуют для получения достоверной информации пользоваться официальными ресурсами Министерства просвещения РФ — сайтом и telegram-каналом.

