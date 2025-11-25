Власти ответили, появятся ли в школах «парты позора»
Новости о появлении «парт позора» в школах являются фейком
Информация о возможном установлении в школах «парт позора» недостоверна. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.
«Распространяемая в сети информация о письме депутата Госдумы в адрес руководства Минпросвещения России с инициативой по внедрению воспитательной практики „Парта позора — дети недостойных“ является недостоверной», — говорится на сайте Минпросвещения РФ. В министерстве добавили, что письмо о данной инициативе, якобы подписанное заместителем министра просвещения Александром Бугаевым, также является фейком.
Отмечается, что подобные ложные сведения подрывают доверие к государственным органам власти и вводят население в заблуждение. Минпросвещение рекомендуют для получения достоверной информации пользоваться официальными ресурсами Министерства просвещения РФ — сайтом и telegram-каналом.
