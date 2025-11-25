Кадышева получила иск за исполнение чужой песни
Кадышева просит за 40-минутное выступление 25 млн рублей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «Национальный театр народной музыки и песни „Золотое кольцо“» народной артистки России Надежды Кадышевой 40 тысяч рублей по иску Российского авторского общества (РАО). Деньги взысканы в качестве компенсации за исполнение песни «Россия Русь» Виктора Пеленягрэ без договора с автором. Об этом говорится в материалах судебного дела.
«Изначально РАО просило взыскать с ответчика 80 тысяч рублей, но потом сумму иска уменьшило», — передает РИА Новости. Решение было вынесено в порядке упрощенного производства — без судебных заседаний, на основании представленных сторонами документов.
Вознаграждение за нарушение авторских прав получит Ксения Пеленягрэ. В ООО «Национальный театр народной музыки и песни „Золотое кольцо“» Надежде Кадышевой принадлежит 30 % доли, остальная часть находится в собственности гендиректора Григория Костюка. Дискография Кадышевой включает более 20 студийных альбомов, а ее вокал звучит в таких кинокартинах, как «Широка река» (2008) и «Судьбы загадочное завтра» (2010).
В настоящее время Надежда Кадышева является одной из самых высокооплачиваемых звезд в России. Стоимость ее 40-минутного выступления возросла до 25 миллионов рублей, тогда как ранее певица выступала за 1,5 миллиона рублей. В сообщении указывается, что со временем артистка неоднократно увеличивала стоимость своих выступлений, а в настоящий момент ее график практически полностью занят, сообщает «Общественная служба новостей». Цена на выступления Кадышевой продолжает увеличиваться, что, вероятно, связано с приближением новогодних праздников.
