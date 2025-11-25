Удар перед праздниками: почему банки усилили давление на маркетплейсы

Крупнейшие банки выступили против скидок на маркетплейсах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Крупнейшие российские банки — Сбер, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Совкомбанк — обратились в правительство с требованием запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате картами аффилированных структур. Инициатива вызвала волну негодования: эксперты предупреждают о росте цен до 35%, депутаты получают обращения от обеспокоенных граждан. Подробнее — в материале URA.RU.

Что требуют банки от правительства по маркетплейсам

Руководители пяти крупнейших банков страны направили письмо премьер-министру, председателю Госдумы, в ЦБ и администрацию президента с радикальным предложением. Банкиры настаивают на введении единой цены для всех способов оплаты и запрете площадкам инвестировать собственные средства в снижение стоимости товаров. Фактически это означает запрет на любые скидки, связанные с использованием карт аффилированных с маркетплейсами банков.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что отмена скидок практически гарантированно приведет к росту цен, вплоть до 35%. По его мнению, проблема заключается не в лояльности маркетплейсов, а в том, что банки боятся конкуренции: онлайн-площадки предлагают низкую стоимость транзакций и делятся экономией с покупателями, тогда как банки не стремятся расширять собственные программы кешбэков на покупки в маркетплейсах.

Госдума встала на защиту покупателей

Обеспокоенность выразили и в Госдуме РФ. Глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов направил запросы в Минпромторг и Минэкономразвития, указав, что возможная отмена скидок является социально чувствительной темой, особенно в преддверии новогоднего сезона. По его словам, именно доступная цена и заметные дисконты делают онлайн-площадки ключевым каналом покупок для граждан с невысокими доходами. Нилов подчеркнул, что депутаты получают обращения россиян, которые просят сохранить существующие механизмы удешевления товаров.





Маркетплейсы: под удар попадут 85 миллионов покупателей

Представители маркетплейсов, включая Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет», называют предложения банков попыткой ограничить цифровые платформы и предупреждают, что запрет скидок ударит по 85 млн покупателей и сотням тысяч предпринимателей. По данным компаний, каждая российская семья экономит на площадках до 55 тыс. рублей в год, и отмена дисконтов может привести к удорожанию товаров минимум на 15-20% и ускорению инфляции.

Две трети россиян против инициативы банков

По данным ВЦИОМ, почти две трети россиян считают инициативу крупнейших банков запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате картами их банков несправедливой. Покупатели видят в этом попытку ограничить конкуренцию и лишить потребителей выгодных условий, а также ожидают рост цен и ухудшение положения малого и среднего бизнеса. Большинство воспринимает возможный запрет как удар по собственному кошельку и меру, которая проводится в интересах крупных игроков, а не людей.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов резко высказался о позиции банков:

«Руководству крупных банков стоило бы задуматься о том, что жизнь многих россиян отличается от той картины мира, которую они наблюдают из собственных офисов. Важно понимать, что Россия — огромная страна, где значительная часть населения живет далеко от столичных центров комфорта и удобства. В небольших городах и поселениях с численностью жителей менее 10 тысяч человек зачастую ограничены возможности выбора товаров и услуг. Для организаций, обладающих внушительными прибылями, важно учитывать социальную ответственность перед гражданами».

«2,5 триллиона прибыли и война с экономией граждан»

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин не скрывает возмущения:

«Банки, на которые в 2024 году пришлось 2,5 трлн рублей прибыли, увидели для себя угрозу в гражданах, которые имеют возможность экономить на товарах ежедневного спроса. И что характерно, все это беспокойство про якобы упущенные налоги и работу маркетплейсов „в убыток и за счет государства“ началось ровно перед Новым годом, когда люди активно закупают подарки для близких. Другими словами, банки прикрывают интересами государства свой банальный интерес, пытаясь направить финансовые потоки в свою сторону».

Истоки конфликта: высокая комиссия за эквайринг

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов обращает внимание на корень проблемы:

«В этом вопросе требуется смотреть на истоки конфликта. Высокая комиссия за эквайринг — давний спор онлайн-ритейла и банков. Ее бремя особенно ощутимо для компаний с почти стопроцентным безналичным расчетом. Показательно, что когда в 2022 году комиссию ограничили для поддержки бизнеса, банки отреагировали волной возмущения. Их главным аргументом стало вынужденное сокращение программ лояльности, что, по их словам, ударяло по кошельку конечного потребителя. Именно огромные издержки онлайн-ритейлеров на банковское обслуживание послужили драйвером в создании своих банков. При этом сама логика банков сегодня выглядит противоречивой: они десятилетиями строили бизнес на пакетных предложениях, где эквайринг неотделим от РКО или кредита, зарплатного проекта, страхования и иных экосистемных услуг, но теперь схожие экосистемные модели маркетплейсов называют недобросовестной конкуренцией».

Однако у этого конфликта есть и положительная сторона: он обнажает системную проблему и вынуждает пересмотреть сложившуюся архитектуру закрытых банковских экосистем — это шанс выстроить более сбалансированную и конкурентную среду, где доминирование нескольких игроков не будет сковывать развитие всего рынка.

«Не скидки — угроза, а рекордные комиссии»

Председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России», правозащитник Артур Шлыков не оставил камня на камне от аргументации банков: