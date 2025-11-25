Скончался продюсер Димы Билана Эдуард Барк

Известный медиаменеджер и соучредитель лейбла AllStars Music Эдуард Барк умер во сне Фото: instagram / ed.bark Создано в Midjourney

Продюсер Димы Билана Эдуард Барк умер во сне в ночь с 24 на 25 ноября. Ему было 37 лет. О смерти мужчины сообщила его возлюбленная и коллега Марина Ермошкина.

«Эдуард Сергеевич ушел из жизни во сне, вследствие остановки сердца, на 37-м году жизни. Его энергия, честность и бесконечная преданность своему делу вдохновляли всех, кто имел честь с ним работать», — сказано в некрологе в соцсетях AllStars Music.

Совсем недавно Эдуард с Мариной основали агентство AllStars Music. Дима Билан начал сотрудничать с лейблом All Stars этим летом, в момент выхода своего нового альбома.

