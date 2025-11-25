Скончался продюсер Димы Билана Эдуард Барк
Известный медиаменеджер и соучредитель лейбла AllStars Music Эдуард Барк умер во сне
Фото: instagram / ed.bark Создано в Midjourney
Продюсер Димы Билана Эдуард Барк умер во сне в ночь с 24 на 25 ноября. Ему было 37 лет. О смерти мужчины сообщила его возлюбленная и коллега Марина Ермошкина.
«Эдуард Сергеевич ушел из жизни во сне, вследствие остановки сердца, на 37-м году жизни. Его энергия, честность и бесконечная преданность своему делу вдохновляли всех, кто имел честь с ним работать», — сказано в некрологе в соцсетях AllStars Music.
Совсем недавно Эдуард с Мариной основали агентство AllStars Music. Дима Билан начал сотрудничать с лейблом All Stars этим летом, в момент выхода своего нового альбома.
Марина Ермошкина рассказала, что последние два месяца жизни Эдуарда были тяжелыми из-за негативного влияния людей, с которыми он сталкивался. В свою очередь, коллеги вспоминают Эдуарда, как доброго, порядочного и благородного человека. Они отмечают, что он сумел создать и возглавить медиахолдинг, который стал ярким примером профессионализма.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.