Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Скончался продюсер Димы Билана Эдуард Барк

25 ноября 2025 в 21:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Известный медиаменеджер и соучредитель лейбла AllStars Music Эдуард Барк умер во сне

Известный медиаменеджер и соучредитель лейбла AllStars Music Эдуард Барк умер во сне

Фото: instagram / ed.bark Создано в Midjourney

Продюсер Димы Билана Эдуард Барк умер во сне в ночь с 24 на 25 ноября. Ему было 37 лет. О смерти мужчины сообщила его возлюбленная и коллега Марина Ермошкина. 

«Эдуард Сергеевич ушел из жизни во сне, вследствие остановки сердца, на 37-м году жизни. Его энергия, честность и бесконечная преданность своему делу вдохновляли всех, кто имел честь с ним работать», — сказано в некрологе в соцсетях AllStars Music.

Совсем недавно Эдуард с Мариной основали агентство AllStars Music. Дима Билан начал сотрудничать с лейблом All Stars этим летом, в момент выхода своего нового альбома.

Продолжение после рекламы

Марина Ермошкина рассказала, что последние два месяца жизни Эдуарда были тяжелыми из-за негативного влияния людей, с которыми он сталкивался. В свою очередь, коллеги вспоминают Эдуарда, как доброго, порядочного и благородного человека. Они отмечают, что он сумел создать и возглавить медиахолдинг, который стал ярким примером профессионализма.  

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал