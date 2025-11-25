ВС РФ освободили Иванополье и сжали клещи около Константиновки: главное об СВО на 25 ноября

ВС РФ успешно продвигаются в ДНР Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВС РФ освободили Иванополье в Донецкой Народной Республике. Военные захватили оружие ВСУ, в числе которых было вооружение производства стран НАТО. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских солдат с освобождением населенного пункта.

С освобождением Иванополья ВС РФ сжали клещи около Константиновки. Главное об СВО на 25 ноября — в материале URA.RU.

Российские военные выдавили ВСУ из Иванополья

В результате активных и решительных действий подразделения «Южной» группировки войск удалось освободить населенный пункт в Донецкой Народной Республике. По данным telegram-канала Минобороны, ВСУ выдавили из Иванополья.

На бывших украинских позициях были захвачены техника и вооружение ВСУ, в том числе производства стран НАТО. ВС РФ обнаружили стрелковое оружие, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, боеприпасы к стрелковому оружию и средства наблюдения, передает в мессенджере российское оборонное ведомство.

Командир взвода с позывным «Ромул» подчеркнул, что для успешного выполнения боевой задачи важен комплексный подход для успешного выполнения боевой задачи. Успех штурмовиков позволил подойти вплотную к южным окраинам Константиновки, что затруднило положение противника в городе.

Операторы ударных БПЛА теперь могут практически беспрепятственно выявлять и уничтожать военные цели. Командир 1-го батальона 1194-го полка с позывным «Джеф» отметил: «Расположение населенного пункта делает его крайне значимой точкой для развития успеха. Хорошее место, где можно спрятаться, укрыться, разместить вооружение и работать уже за Константиновку».

Белоусов отметил успехи ВС РФ в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца, 78-го и 1194-го мотострелковых полков с освобождением населенного пункта Иванополье в Донецкой Народной Республике. Его словам были переданы бойцам в поздравительных телеграммах, сообщила пресс-служба Минобороны в telegram-канале ведомства.

Глава оборонного ведомства отметил заслуги военных. Он также заявил, что подразделения уверенно продвигаются вперед на Александро-Калиновском направлении, слаженно действуя штурмовыми группами. Белоусов поблагодарил командование и личный состав за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность в том, что стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих обеспечат безопасность рубежей и защитят национальные интересы государства.

ВС РФ сжали клещи около Константиновки

Штурмовики 1194-го полка 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск вышли к южным границам Константиновки, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что военные уже сжали «клещи» около населенного пункта.

«Расположение населенного пункта делает его крайне значимой точкой для развития успеха», — отметил командир первого батальона 1194-го полка с позывным «Джеф». Командир взвода с позывным «Ромул» добавил: «Иванополье — это ключевой объект, я бы даже сказал плацдарм, с которого наши войска начнут развивать наступление на Константиновку».

ВС РФ ликвидировали комбата ВСУ на харьковском направлении

В Харьковской области ликвидирован командир батальона 151-й механизированной бригады ВСУ Михаил Кучеренко. Об этом сообщил российский военкор Юрий Котенок. По его словам, Кучеренко был уничтожен на купянском направлении. «Михаил Кучеренко — подполковник укровермахта <...> Уничтожен», — пишет военкор.

Украинским военным пришлось пить мочу из-за отсутствия провизии

Военнопленный Алексей Синепольский рассказал о тяжелых условиях, в которых оказались украинские военные. По его словам, после двух дней поставок еды с помощью БПЛА наступило четыре дня полного отсутствия провизии и воды. Из-за этого солдаты были вынуждены пить собственную мочу. Он уточнил, что был взят в плен на той же позиции, где сидел без продовольствия.

Врачи спасли зрение участнику СВО, удалив из глазницы осколок пули

В Жуковскую больницу обратился 45-летний участник спецоперации с жалобами на боль в глазу. Врачи обнаружили в глазнице мужчины застрявший осколок пули. Он больше года была в теле военного.

Год назад боец получил тяжелое осколочное ранение в голову — пуля снайпера попала в лицо, оставив несколько пробоин в шлеме и бронежилете. После восстановления он вернулся в строй, но спустя время забытый осколок напомнил о себе. Врачи обнаружили в глазнице инородное тело и спасли мужчине зрение.

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам Украины в ответ на террористические атаки

Российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, а также местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Как сообщили представители Минобороны в своем telegram-канале. По данным источника, удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

В ходе операции использовались высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Все цели удара достигнуты.

ВС РФ успешно продвигаются в Красноармейске