В Подмосковье мужчину арестовали за удержание 24 подростков
Суд вынес решение о мере пресечения
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В городе Истре Московской области суд арестовал мужчину, который подозревается в удержании 24 подростков. Об этом говорится в судебных документах.
«Суд в Истре арестовал предполагаемого создателя группы, которая причастна к незаконному удержанию подростков и их пыткам», — передает РЕН ТВ со ссылкой на данные суда. По данным ТАСС, Следственный комитет уже завел уголовное дело после истязания и незаконного лишения свободы подростков в реабилитационном центре.
Подозреваемые действовали под видом благотворительного фонда. Члены группы заключали фиктивные договоры на реабилитацию подростков. В результате они их насильно удерживали в Дедовске в период с августа по ноябрь, отмечает телеканал.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, организовавших студию с участием детей — фотографии размещались в интернете, в том числе в открытом доступе. Правоохранительные органы проводят проверку.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.