Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

В Подмосковье мужчину арестовали за удержание 24 подростков

25 ноября 2025 в 22:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Суд вынес решение о мере пресечения

Суд вынес решение о мере пресечения

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Истре Московской области суд арестовал мужчину, который подозревается в удержании 24 подростков. Об этом говорится в судебных документах.

«Суд в Истре арестовал предполагаемого создателя группы, которая причастна к незаконному удержанию подростков и их пыткам», — передает РЕН ТВ со ссылкой на данные суда. По данным ТАСС, Следственный комитет уже завел уголовное дело после истязания и незаконного лишения свободы подростков в реабилитационном центре.

Подозреваемые действовали под видом благотворительного фонда. Члены группы заключали фиктивные договоры на реабилитацию подростков. В результате они их насильно удерживали в Дедовске в период с августа по ноябрь, отмечает телеканал.

Продолжение после рекламы

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, организовавших студию с участием детей — фотографии размещались в интернете, в том числе в открытом доступе. Правоохранительные органы проводят проверку.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал