В Подмосковье мужчину арестовали за удержание 24 подростков

В городе Истре Московской области суд арестовал мужчину, который подозревается в удержании 24 подростков. Об этом говорится в судебных документах.

«Суд в Истре арестовал предполагаемого создателя группы, которая причастна к незаконному удержанию подростков и их пыткам», — передает РЕН ТВ со ссылкой на данные суда. По данным ТАСС, Следственный комитет уже завел уголовное дело после истязания и незаконного лишения свободы подростков в реабилитационном центре.

Подозреваемые действовали под видом благотворительного фонда. Члены группы заключали фиктивные договоры на реабилитацию подростков. В результате они их насильно удерживали в Дедовске в период с августа по ноябрь, отмечает телеканал.

