Макрон увидел реальный шанс завершить конфликт на Украине
Макрон заявил, что украинское урегулирование находится на решающем этапе
Фото: Официальный сайт Европарламента
Решение украинского кризиса находится на решающем этапе. Об этом заявил лидер Франции Эммануэль Макрон на совещании «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине, рассказал телеканал BFMTV.
«Мы явно находимся на решающем этапе. Переговоры получают новый импульс, и мы должны воспользоваться этим моментом», — отметил лидер.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва ожидает от Вашингтона промежуточную версию плана США по урегулированию конфликта на Украине, согласованную с Европой и Киевом. Администрация главы США Дональда Трампа разработала план по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, и украинская сторона выразила согласие с ним, передает RT.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.