{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 апреля 2018
14 апреля 2018
11:26  15 апреля 2018 0

В США усомнились в законности удара по Сирии

США. Клипарт, сша, соединенные штаты америки, usa, монумент вашингтона
Американцы обеспокоены попранием демократии со стороны ТрампаФото: Ксения Сальникова © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Нанесенные по Сирии ракетные удары противоречат международному праву и конституции США, заявляют американцы. В стране недоумевают по поводу действий собственного президента, попирающего основы демократии.

В первую очередь американцев озадачивает тот факт, что Дональд Трамп решился нанести ракетный удар без согласования с Конгрессом, как того требует конституция США. «Широко разошедшееся утверждение о том, что президент имеет право принимать меры военного характера, исходя исключительно из своих соображений, поднимает вопросы в области соблюдения конституции и вызывает озабоченность по поводу возможности президента инициировать военные действия в отношении других стран, в том числе и против Северной Кореи, таким образом, это может привести к использованию ядерного оружия», — цитируют РИА «Новости» заявление руководителей американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла и Тома Кантримэна.

Также, отмечают эксперты, ракетный удар по Сирии противоречит и международному праву. Согласно уставу ООН, агрессия против другой страны возможны лишь в трех случаях, ни один из которых в данной ситуации не применим: при согласии официальных властей самой страны, санкции совбеза или в случае самообороны.

Ранее США совместно с Францией и Великобританией нанесли удар по объектам в Сирии. Было выпущено более 100 ракет, большая часть из них сбиты местными силами ПВО, люди и объекты инфраструктуры не пострадали. При этом изначально заявлялось, что целью атаки являются завод и исследовательский центр, где разрабатывалось химоружие и несколько аэродромов, напоминает RNS.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров