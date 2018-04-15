В США усомнились в законности удара по Сирии

11:26 15 апреля 2018 0

Американцы обеспокоены попранием демократии со стороны Трампа Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Нанесенные по Сирии ракетные удары противоречат международному праву и конституции США, заявляют американцы. В стране недоумевают по поводу действий собственного президента, попирающего основы демократии.

В первую очередь американцев озадачивает тот факт, что Дональд Трамп решился нанести ракетный удар без согласования с Конгрессом, как того требует конституция США. «Широко разошедшееся утверждение о том, что президент имеет право принимать меры военного характера, исходя исключительно из своих соображений, поднимает вопросы в области соблюдения конституции и вызывает озабоченность по поводу возможности президента инициировать военные действия в отношении других стран, в том числе и против Северной Кореи, таким образом, это может привести к использованию ядерного оружия», — цитируют РИА «Новости» заявление руководителей американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла и Тома Кантримэна.

Также, отмечают эксперты, ракетный удар по Сирии противоречит и международному праву. Согласно уставу ООН, агрессия против другой страны возможны лишь в трех случаях, ни один из которых в данной ситуации не применим: при согласии официальных властей самой страны, санкции совбеза или в случае самообороны.

Ранее США совместно с Францией и Великобританией нанесли удар по объектам в Сирии. Было выпущено более 100 ракет, большая часть из них сбиты местными силами ПВО, люди и объекты инфраструктуры не пострадали. При этом изначально заявлялось, что целью атаки являются завод и исследовательский центр, где разрабатывалось химоружие и несколько аэродромов, напоминает RNS.