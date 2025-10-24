Названа причина, почему Дмитриев отправился в США
Кирилл Дмитриев встретится в США со Стивом Дмитриевым
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, являющийся ключевым лицом американского главы по урегулированию украинского вопроса, и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретятся в Майами. Об этом сообщает Axios. Встреча сторон пройдет в рамках визита Дмитриева в США. Тот прибыл в Штаты 24 октября.
«Кирилл Дмитриев посещает США и, как ожидается, встретится с посланником Белого Дома Стивом Уиткоффом в Майами», — говорится в материале издания. В сообщении уточняется, что встреча может состояться в ближайшую субботу.
Ожидается, что обсуждение коснется состояния и перспектив российско-американского инвестиционного диалога на фоне сохраняющейся напряженности в двусторонних отношениях. В ближайшее время стороны могут обсудить возможность восстановления отдельных каналов экономического сотрудничества, а также сфокусироваться на совместных проектах, в которых заинтересованы деловые круги обеих стран.
Встреча проходит на фоне отмены переговоров между российским главой Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Они должны были пройти в Венгрии.
