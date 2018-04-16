13:25 16 апреля 2018 1

Спонсоры предоставили округу 35 квартир, 32 автомобиля и множество других ценных призов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Победители викторины «Югре — 900», выигравшие автомобили и квартиры, не могут получить свои призы из-за юридических сложностей в передаче имущества. Об этом 16 апреля «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, спонсоры призов из некоторых муниципалитетов ХМАО желают остаться в тени и скрыть свое участие в викторине. «Они ищут юридические лазейки в передаче имущества победителям без своего публичного появления в какой-либо документации», — говорит источник. По мнению инсайдера, появление спонсоров в актах передачи имущества может спровоцировать нежелательные вопросы к ним со стороны налоговой.

Как сообщила «URA.RU» директор АУ «Открытый регион» Оксана Макеева, до конца апреля все победители получат выигранные призы. «Сейчас идут стандартные юридические процедуры по передаче автомобилей и квартир в собственность. Организаторы викторины, во взаимодействии со спонсорами, оказывают организационную и правовую поддержку каждому победителю в этой самой по себе не самой простой юридической процедуре», — говорит она.

Как уже сообщало агентство, историко-краеведческая викторина, посвященная 900-летию первого упоминания Югры в исторических летописях, стартовала 24 февраля. Сбор анкет участников проходил по всему региону в день выборов президента РФ. Участие в викторине приняли первые лица ХМАО, а также губернатор Наталья Комарова. Анкеты принимались на избирательных участках, а поучаствовать в ней могли все жители от шести лет. Всего было разыграно 35 квартир и 32 автомобиля, а также множество других менее ценных призов, которые предоставили спонсоры со всего региона.