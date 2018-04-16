16:02 16 апреля 2018 0

Александр Дутов-старший больше двух часов отвечал на вопросы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском областном суде проходит допрос потерпевших в результате нападения цыган и боевиков из клуба «Храбр» на дом на улице Депутатской 3 сентября 2016 года. Уже ответил на вопросы прокурора и адвокатов нападавших Александр Дутов, который получил при нападении огнестрельное ранение. После обеда посредством видеоконцеренцсвязи соединились с Симферополем, куда в Верховный суд Крыма пришел главный участник тех событий — Олег Шишов. После кровавой разборки Шишов с семьей переехал из Екатеринбурга в Севастополь.

Допрос Александра Дутова продолжался более двух часов. Мужчина снова рассказал о том, что познакомился с сожителем его дочери Алисы, цыганом Димой (Пестриковым), осенью 2015 года. А началось знакомство с того, что Дима со своими друзьями избил Дутова и его жену, когда они пришли навестить дочь. «После этого Дима приехал и извинился, но я сразу понял, что он агрессивный человек», — рассказал в суде Дутов.

2 сентября отмечали день рождения жены Дутова. Во время застолья друг семьи Олег Шишов, который сидел рядом с цыганом Димой, сказал ему, что это неправильно, что тот избил его друзей, а сейчас приехал в их дом, и послал его на три буквы. Дима оскорбился и уехал. А утром позвонил сыну Александра Дутова, также Александру, и сообщил, что поедет и прострелит голову Шишову. Зная, что Дима обидчивый и агрессивный, Дутовы восприняли эту угрозу всерьез и поехали к Шишову, так как по телефону дозвониться до него не смогли.

Пока шло следствие по бойне, Пестриков уже получил срок за мошенничество Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Мы приехали к Олегу и сказали, что сейчас приедет его убивать Пестриков. Олег не ожидал нападения, был в домашнем халате. Он быстро переоделся, взял из сейфа карабин, а на поясе у него была кобура с травматическим пистолетом. В это же время мы услышали, что к дому подъехало много машин, раздались крики, сильные удары в ворота, кто-то крикнул, что сейчас бросит во двор дома гранату», — продолжает Александр Дутов.

Шишов, Александр Дутов, его сын Александр и брат Алексей вышли за ворота. По словам Дутова, их тут же прижали к воротам, нападавших было много, стояли в три шеренги. «В первой шеренге стояли высокие парни славянской внешности, а Дима и другие цыгане прятались за их спинами во второй и третьей шеренгах. Один из парней (потом я узнал, что это был Кирилл Штриплинг) показал пистолет ПМ, достал обойму, показал, что он заряжен», — рассказывает Александр Дутов. Продолжает Олег Шишов. «Он сказал, показывая пистолет: „Узнаешь, что это?“ Я сказал — да. „Готовься, мы сейчас будем вас убивать“, — сказал Штриплинг», — рассказал на допросе Шишов.

После этого прозвучало какое-то слово, вероятно, на цыганском языке, которое защищающиеся по интонации восприняли как команду. После этого на них набросились, начали бить, а потом началась стрельба. В результате стрельбы погибли 27-летний боец-рукопашник Кирилл Штриплинг и 18-летний Илья Ташимов. Тело еще одного погибшего без документов было подброшено к дверям больницы. Всего при стрельбе получили ранения более 10 человек. Один из них — Ходаков — умер в СИЗО в апреле 2017 года. Действия Шишова и его товарищей были признаны законной самообороной.

Суд по бойне в цыганском поселке начался в феврале 2018 года, однако нападавшие своей вины не признали. Сегодня, после того, как закончится допрос Олега Шишова, вопросы будут заданы Алексею Дутову и Александру Дутову-младшему.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU