В Екатеринбурге откроется первый каток, несмотря на плюсовую температуру
Первый каток появится уже через неделю
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Екатеринбурге стартует сезон катков, несмотря на то, что за окном стоит плюсовая температура. Первый из них откроется 15 ноября рядом с ТРЦ Veer Mall уже 15 ноября. Об этом сообщают представители площадки.
«В этом году каток стал еще ярче — теперь вас ждет „Цветной ледяной“. 15 ноября мы приглашаем вас встретить праздник на льду вместе с нами», — говорится в сообщении торгового центра. В честь открытия посетителей ждут бесплатные угощения, дискотека, конкурсы и розыгрыши.
Также главный каток города появится на площади 1905 года. Он должен начать работу уже с 5 декабря.
