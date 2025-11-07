Логотип РИА URA.RU
В Екатеринбурге откроется первый каток, несмотря на плюсовую температуру

В Екатеринбурге 15 ноября откроется каток у ТРЦ Veer Mall
07 ноября 2025 в 13:21
Первый каток появится уже через неделю

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге стартует сезон катков, несмотря на то, что за окном стоит плюсовая температура. Первый из них откроется 15 ноября рядом с ТРЦ Veer Mall уже 15 ноября. Об этом сообщают представители площадки.

«В этом году каток стал еще ярче — теперь вас ждет „Цветной ледяной“. 15 ноября мы приглашаем вас встретить праздник на льду вместе с нами», — говорится в сообщении торгового центра. В честь открытия посетителей ждут бесплатные угощения, дискотека, конкурсы и розыгрыши.

 Также главный каток города появится на площади 1905 года. Он должен начать работу уже с 5 декабря. 

