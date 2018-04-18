Посольство РФ обвинило Британию в уничтожении улик по делу Скрипаля

07:06 18 апреля 2018 0

Российское дипведомство заявило о ряде нестыковок в аргументации британской стороны ФОТО: Wikipedia,

В посольстве России подозревают, что «дезинфекция» в английском городе Солсбери на самом деле является операцией по уничтожению британскими властями вещдоков, которые могли бы свидетельствовать о «постановочной провокации» в отношении РФ.

Российское дипведомство отметило ряд нестыковок в аргументации британской стороны. В частности, посольство подчеркнуло, что если столько территорий в городе было заражено, а ядовитое вещество не испаряется, то становится непонятным, почему отравились только три человека — Сергей Скрипаль, его дочь Юлия, а также полицейский Ник Бейли, передает телеканал 360.

Российские дипломаты считают, что Великобритания, занимаясь уничтожением важных улик из дела об отравлении Скрипалей, «заметает следы» провокации в отношении российской стороны, пишет RT. «Одним словом, грубое нарушение Великобританией норм международного права призвано замести следы постановочной провокации в отношении России», — говорится в заявлении российского посольства.

Ранее сообщалось, что вещество, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было жидким. Минприроды Британии заявило, что отравление произошло в одном месте. Именно к такому выводу пришил специалисты во время работ над очисткой всех потенциально опасных мест в Солсбери от остатков ядовитого вещества.