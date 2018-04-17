В Лондоне заявили, что Скрипали отравились, выпив яд

18:31 17 апреля 2018 3

Специалисты ведомства очищают Солсбери от остатков отравляющего вещества Pixabay

Вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, было жидкостью. Об этом заявили в министерстве окружающей среды Великобритании.

По данным Минприроды Великобритании, отравление бывшего сотрудника ГРУ и его дочери произошло в одном месте. К такому выводу специалисты пришли во время работ над очисткой всех потенциально опасных мест в Солсбери от остатков нервно-паралитического агента. Так, операция по очистке проводится на девяти объектах, передает «Федеральное агентство новостей». Предполагается, что работы займут несколько месяцев. Кроме того, по данным ведомства, в качестве основного места, где случилось отравление, рассматривается дом Скрипалей, уточняет RT.

Ранее страны «большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) призвали Москву «срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери». Такой призыв к России опубликовало правительство Канады.