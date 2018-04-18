Политсовет курганского регионального отделения «Единой России» одобрил кандидатуры Виктора Кузнецова и Олега Попова на вакантные должности депутатов областной думы. Претендентам пришлось выслушать не только комплименты, передает корреспондент «URA.RU».
Кандидатуры гендиректора ОАО «Газпром газораспределение Курган» Олега Попова и руководителя ООО «Предприятие Сенсор» Виктора Кузнецова собравшимся представил секретарь политсовета партии Евгений Кафеев. Он напомнил, что на освободившихся «Куртамышском» и «Петуховском» округах из числа тех, кто входил в партийный список, не нашлось желающих стать депутатами. Похожая ситуация сложилась и в других сельских округах, поэтому выбор пал на те территории Кургана, где у «Единой России» был выше процент.
Виктор Кузнецов после оглашения всех своих регалий отметил, что хотел бы развивать свой бизнес в Петухово, где планирует открыть производство. Кроме того, он пообещал, что продолжит преподавательскую деятельность и будет стараться, чтобы молодые специалисты нашли себе работу на территории Зауралья.
«Приятно, что нас, ученых, в думе становится больше», — отметил руководитель бюджетного комитета Марат Исламов, вызвав своим нескромным замечанием смех коллег. Депутат отметил большой вклад Олега Попова в ускорение темпов газификации области. Спикер областной думы Дмитрий Фролов добавил, что за Попова среди лишившихся депутатов округов даже разгорелась борьба. Он напомнил, что кандидат в депутаты уже успел пообещать газифицировать несколько десятков домов в Мокроусово, поскольку изначально предполагалось, что он будет представлять Петуховский округ.
Евгений Кафеев напомнил, что будущие депутаты получат удвоенную нагрузку, поскольку будут нести ответственность и за городские округа, по которым их выдвигали изначально. Кандидатуры Попова и Кузнецова были одобрены единогласно, теперь им предстоит пройти согласование в Москве, после чего необходимые документы направят в областной избирком.