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18 апреля 2018
17:42  18 апреля 2018 0

США подтвердили наличие у России гиперзвукового оружия. «Верьте Путину»

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» анонсировал президентФото: Википедия

Американская армия наблюдала за тем, как проводятся испытания гиперзвуковых ракет в России и Китае. На Космическом симпозиуме в США глава Стратегического командования Штатов генерал Джон Хайтен призвал верить словам президента РФ Владимира Путина о разработке в Москве гиперзвукового оружия.

«Я не предоставлю вам технических особенностей о возможностях этих ракет… Но могу сказать вам, что мы наблюдали за тем, как и Россия, и Китай проводили испытания гиперзвуковых возможностей», — приводит сообщение Хайтена RNS. Американский генерал не уточнил, начались ли уже испытания российской ракеты, но заверил, что к предупреждениям Путина надо относиться серьезно. «Вы должны верить словам Владимира Путина о том, над чем он работает», — пояснил Хайтен.

Напомним, 1 марта, выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин рассказал о новом российском вооружении. Среди прочего он назвал гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал». На следующий день российский лидер обвинил США в развязывании новой гонки вооружений после выхода Штатов из договора по ПРО.

Ксения Томашова
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