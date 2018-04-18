Путин назвал три уральских города, где труднее всего дышать

18:24 18 апреля 2018 0

Выбросы с предприятий загрязняют экологию городов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижнем Тагиле Свердловской области, а также в Челябинске и Магнитогорске на Южном Урале фиксируются большие объемы вредных выбросов, загрязняющих воздух. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В предыдущие несколько месяцев мы принимали решения о том, что и как должно быть сделано по соблюдению экологических требований. Хорошо известно, что эта проблема в некоторых городах стоит особенно остро: это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита», — цитирует российского лидера РИА «Новости».

Во время обращения к Федеральному Собранию глава государства заявил о необходимости обеспечить высокий уровень экологического благополучия, писало «URA.RU». Тогда Путин также в числе городов с негативной экологической ситуацией назвал Челябинск и Нижний Тагил, где жители «из-за смога не видят солнца».