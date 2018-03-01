{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Все ради станции под «Гринвичем»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 марта 2018
16:03  01 марта 2018 2

Путин отметил плохую экологию в Тагиле и Челябинске. «Из-за смога не видят солнца»

Смог над Челябинском, смог над челябинском
Смог негативно сказывается на здоровье горожанФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин высказался об экологической обстановке в стране, отметив негативную ситуацию в Челябинске и Нижнем Тагиле. Во время обращения к Федеральному Собранию он заявил, что в стране необходимо обеспечить высокий уровень экологического благополучия.

«Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает черный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Челябинске, Череповце, Нижнем Тагиле, Новокузнецке и других городах», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что с 2021 года предприятия с высокой долей риска для окружающей среды должны перейти на экологические стандарты, пишет Nation News. «Хочу, чтобы все знали: никаких переносов уже больше не будет», — подчеркнул российский лидер.

«URA.RU» запустило онлайн-трансляцию выступления президента перед Федеральным Собранием. Ожидается, что Владимир Путин сделает несколько программных заявлений на будущие шесть лет.

Ранее Челябинскую область признали аутсайдером в экологическом рейтинге регионов России. Недалеко от нее ушла Свердловская область. Как сообщало «URA.RU», жители регионов жалуются на выбросы с промышленных предприятий.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров