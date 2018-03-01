16:03 01 марта 2018 2

Смог негативно сказывается на здоровье горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин высказался об экологической обстановке в стране, отметив негативную ситуацию в Челябинске и Нижнем Тагиле. Во время обращения к Федеральному Собранию он заявил, что в стране необходимо обеспечить высокий уровень экологического благополучия.

«Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает черный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Челябинске, Череповце, Нижнем Тагиле, Новокузнецке и других городах», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что с 2021 года предприятия с высокой долей риска для окружающей среды должны перейти на экологические стандарты, пишет Nation News. «Хочу, чтобы все знали: никаких переносов уже больше не будет», — подчеркнул российский лидер.

«URA.RU» запустило онлайн-трансляцию выступления президента перед Федеральным Собранием. Ожидается, что Владимир Путин сделает несколько программных заявлений на будущие шесть лет.

Ранее Челябинскую область признали аутсайдером в экологическом рейтинге регионов России. Недалеко от нее ушла Свердловская область. Как сообщало «URA.RU», жители регионов жалуются на выбросы с промышленных предприятий.