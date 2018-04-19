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19 апреля 2018
18 апреля 2018
Главные новости Москвы
00:39  19 апреля 2018 0

У берегов Дании найдена секретная подлодка Гитлера. ВИДЕО

Немецкая субмарина находится на глубине 123 метровФОТО: скрин видеозаписи, YouTube

На дне пролива Скагеррак нашли немецкую подлодку U-3523, на которой якобы сбежало командование Третьего рейха. Субмарину обнаружили сотрудники Морского военного музея в Ютландии.

Согласно одной из версий, немецкая подлодка была потоплена 6 мая 1945 года бомбардировщиком из Британии B24 Liberator. Однако обломки субмарины до сих пор были не найдены. Поэтому возникла теория о том, что руководство нацистской Германии использовала U-3523 для того, чтобы покинуть страну, сообщает «Газета.ру».

В музее сообщили, что подводная лодка находилась на глубине 123 метров неподалеку от того самого места, которое обозначили британские ВВС в 1945 году, пишут Nation News. Директор музея Герт Норманн Андерсен рассказал, что U-3523 считалась самой современной субмариной, которую построили немцы во время Второй мировой войны. Отмечается, что на вооружение поступили лишь две подобные подлодки.

По словам сотрудником Морского военного музея, они не планируют поднимать субмарину на поверхность. Поэтому узнать, сохранились ли в ней какие-нибудь драгоценности, которые якобы захватило немецкое командование, в ближайшее время не удастся.

Александр Черноскутов
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