Медведев уволил заместителя главы Росавиации

01:38 19 апреля 2018 0

Дмитрий Медведев подписал указ об увольнении Михаила Буланова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Росавиации Михаила Буланова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Освободить Буланова Михаила Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — говорится в документе. Буланов отвечал в ведомстве за сертификацию гражданской авиатехники.

Ранее, как напоминает RT, премьер-министр подписал указ об увольнении заместителя министра культуры Олега Рыжкова.