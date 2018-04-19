Суд исключил экс-директора «Малины-ТВ» из числа учредителей за саботаж

В Арбитражном суде Свердловской области принято решение исключить экс-директора канала «Малина-ТВ» Екатерину Дегай из числа участников ООО. Дегай исключена с формулировкой «за недобросовестное поведение».
«Любые управленческие решения в „Малине“ могут приниматься только 100% голосов. Дегай принадлежала доля лишь в 0,02% голоса. Так, она просто не ходила на собрания, не отвечала на приглашения и не выдвигала никаких встречных предложений. Это полностью парализовало работу компании и стало одной из ключевых причин ее нынешнего плачевного финансового положения», — заявил «URA.RU» кредитор ООО «Малина медиа» Платон Маматов.
По словам Маматова, в 2017-18 годах работа «Малины-ТВ» серьезно пострадала от действий Дегай. «Сначала она вывела в личное пользование принадлежащие предприятию деньги, телевизионное оборудование и другие активы. После чего перешла к саботажу работы компании», — утверждает кредитор.
В суде Дегай заявила, что вышла из состава учредителей самостоятельно еще в 2016 году. В качестве доказательства она показала свое заявление об уходе по собственному желанию, однако этот документ нигде не зафиксирован, поэтому суд его во внимание не принял. «Данное судебное решение упростит мне работу по возвращению 20 миллионов рублей, которые Дегай и ее подруга Чебыкина взяли якобы на развитие „Малины“ и после этого фактически положили себе в карман», — подытожил Платон Маматов.
Как ранее сообщало «URA.RU», Маматов выкупил 20-миллионный долг ООО «Малина Медиа» перед «Четвертым каналом». Данное общество в течение нескольких лет получало займы от «Четверки», но вернуло лишь часть. Политтехнолог пытается отсудить деньги через суд. Ранее «URA.RU» сообщало, что, согласно данным аудита, Чебыкина и Дегай тратили деньги не по назначению. Редакция «URA.RU» попыталась дозвониться до Екатерины Дегай, но телефон не отвечает.