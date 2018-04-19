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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
23:00  19 апреля 2018 3

В России появится первый легальный бордель

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В течение года еще десять центров будут открыты в России и странах СНГФото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве в конце апреля откроется досуговый центр Dolls Hotel, в составе которого будет первый в России легальный публичный дом LumiDolls с секс-куклами. Аренда номера в Dolls Hotel вместе с куклой будет стоить 5 тысяч рублей в час. Отдельно снять номер можно будет от 1,5 до 2,5 тысячи рублей за час в зависимости от его типа.

В отеле будет возможность аренды секс-кукол с подогревом, механическими движениями и искусственным интеллектом. Компания также планирует запустить сервис по доставке секс-кукол на вечеринки и на дом, а также обучению по тематике рынка для взрослых.

«Создание полноценного досугового adult-центра на территории России — не только легальный и безопасный способ разнообразить свою сексуальную жизнь, но и шаг в сторону устранения на территории России одной из древнейших проблем цивилизации — насильной эксплуатации женщин (проституции), а также неоценимая помощь людям с психическими отклонениями», — говорит основатель Dolls Hotel Дмитрий Александров.

Первый досуговый центр планируют открыть в конце апреля 2018 года в районе Москва-Сити, а в течение года еще как минимум 10 центров в России и странах СНГ. Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире «Национальной службы новостей» заявил, что негативно относится к данной инициативе и «непременно нагрянет туда с проверками, прихватив с собой бойцов ММА и депутатов от Чеченской Республики».

Павел Маркуш
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