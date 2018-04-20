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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:41  20 апреля 2018 0

Володин и Матвиенко решат, как содержать тигров в квартирах

Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, белый тигр, хищник
Опасных животных придется регистрировать за деньгиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин совместно с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко подготовил законопроект о содержании в квартирах опасных животных. В том числе среди необычных домашних питомцев значатся тигры.

«В ближайшее время мы с Валентиной Ивановной Матвиенко внесем законопроект, который предполагает регламентацию вопросов, связанных с содержанием опасных животных в квартирах — от бойцовских собак до тигров», — цитирует ТАСС заявление Вячеслава Володина.

Согласно законопроекту, предлагается ввести обязательную регистрацию опасных животных, содержащихся в квартирах. Проводиться она будет на платной основе. Кроме того гражданам будет предоставлена возможность на добровольных началах зарегистрировать и других питомцев.

По словам Володина, законопроект будет внесен в Госдуму после 15 мая. Пока неизвестно, успеют ли парламентарии рассмотреть его до окончания весенней сессии.

Игорь Чукреев
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