{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,32
Динамика за 2 недели
Евро 75,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:38  22 апреля 2018 3

Британские СМИ показали исполнителя убийства Скрипаля. ФОТО

Лондон, Великобритания, конная полиция, лондон, флаг великобритании, лондонская полиция
Британские полицейские уверенно ищут виновных среди русскихФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
все новости сюжета

Издание The Mirror рассказало о личности подозреваемого в попытке отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По данным газеты, исполнителем преступления стал «бывший шпион ФСБ», который пользовался позывным «Гордон».

54-летний «бывший агент ФСБ», по мнению издания, пользовался вымышленными именами, одно из которых «Михаил Савицкис». Британская полиция предполагает, что подозреваемый в отравлении Скрипалей мог уехать из Великобритании в Россию. Кроме того, полицейские рассматривают версию, что за нападением на экс-полковника запаса ГРУ стоит группа из шести человек. Недавно СМИ сообщали об идентификации подозреваемых в деле Скрипалей, которую якобы удалось провести полиции и разведке Великобритании.

Напомним, что из-за так называемого «дела Скрипалей» обострились дипломатические отношения между Россией и Великобританией. Москва категорически отрицает свою причастность к нападению на Скрипаля и его дочь. Лондон, в свою очередь, настаивает на вине Москвы.

Фоторобот подозреваемого, составленный британскими следователями
www.mirror.co.uk

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров