Издание The Mirror рассказало о личности подозреваемого в попытке отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По данным газеты, исполнителем преступления стал «бывший шпион ФСБ», который пользовался позывным «Гордон».
54-летний «бывший агент ФСБ», по мнению издания, пользовался вымышленными именами, одно из которых «Михаил Савицкис». Британская полиция предполагает, что подозреваемый в отравлении Скрипалей мог уехать из Великобритании в Россию. Кроме того, полицейские рассматривают версию, что за нападением на экс-полковника запаса ГРУ стоит группа из шести человек. Недавно СМИ сообщали об идентификации подозреваемых в деле Скрипалей, которую якобы удалось провести полиции и разведке Великобритании.
Напомним, что из-за так называемого «дела Скрипалей» обострились дипломатические отношения между Россией и Великобританией. Москва категорически отрицает свою причастность к нападению на Скрипаля и его дочь. Лондон, в свою очередь, настаивает на вине Москвы.