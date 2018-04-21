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21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
05:48  21 апреля 2018 0

СМИ: британские следователи выяснили личности подозреваемых по делу Скрипалей

Полиция отказывается комментировать сообщения «источников»Фото: Wikimedia Commons
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Британские журналисты сообщили о серьезном прорыве в расследовании дела о покушении на бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным The Telegraph, люди, осуществлявшие покушение, сейчас находятся в России.

Британские правоохранители уверены, что группа людей, участвовавшая в покушении, связана с российскими властями, пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание. При этом указывается, что конкретные имена исполнителей покушения якобы были установлены после изучения списков россиян, прилетавших в Великобританию и покидавших страну.

Отметим, что анонимный источник, рассказавший журналистам о ходе расследования, высказал определенные опасения по поводу того, что подозреваемых не удастся допросить в рамках дела, передает «Экономика сегодня».

При этом в самом Скотленд-Ярде пока воздерживаются от комментариев по данному поводу. «Мы не обсуждаем конкретные линии расследования», — приводят «Известия» слова представителя лондонской полиции.

Напомним, скандал вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стал поводом для серьезного ухудшения отношений между Москвой и странами Запада. По версии Лондона, российские спецслужбы, преследуя цель ликвидации бывшего разведчика, признанного в сове время виновным в государственной измене, применили на территории Великобритании боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. В результате отравления Скрипаль и его дочь почти месяц находились в критическом состоянии, однако сейчас, как утверждают британские власти, их жизни вне опасности.

Евгений Александров
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