СМИ: британские следователи выяснили личности подозреваемых по делу Скрипалей

05:48 21 апреля 2018 0

Полиция отказывается комментировать сообщения «источников» Фото: Wikimedia Commons

Британские журналисты сообщили о серьезном прорыве в расследовании дела о покушении на бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным The Telegraph, люди, осуществлявшие покушение, сейчас находятся в России.

Британские правоохранители уверены, что группа людей, участвовавшая в покушении, связана с российскими властями, пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание. При этом указывается, что конкретные имена исполнителей покушения якобы были установлены после изучения списков россиян, прилетавших в Великобританию и покидавших страну.

Отметим, что анонимный источник, рассказавший журналистам о ходе расследования, высказал определенные опасения по поводу того, что подозреваемых не удастся допросить в рамках дела, передает «Экономика сегодня».

При этом в самом Скотленд-Ярде пока воздерживаются от комментариев по данному поводу. «Мы не обсуждаем конкретные линии расследования», — приводят «Известия» слова представителя лондонской полиции.

Напомним, скандал вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стал поводом для серьезного ухудшения отношений между Москвой и странами Запада. По версии Лондона, российские спецслужбы, преследуя цель ликвидации бывшего разведчика, признанного в сове время виновным в государственной измене, применили на территории Великобритании боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. В результате отравления Скрипаль и его дочь почти месяц находились в критическом состоянии, однако сейчас, как утверждают британские власти, их жизни вне опасности.