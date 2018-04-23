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23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Москвы
02:36  23 апреля 2018 0

Минобороны Германии призвало усилить давление на Москву. «Путин не любит слабость»

Урсула фон дер Ляйен выступает за жесткий курс в отношениях с РоссиейФОТО: Wikimedia Commons, Olaf Kosinsky

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в отношениях с Россией западные должны принять более жесткую позицию.

«Путин не любит слабость», — подчеркнула фон дер Ляйен в интервью немецкому изданию Bild. Она также отметила, что главной проблемой в отношениях российской стороны со странами Запада является поиск «образа врага», который якобы необходим именно Москве. По мнению немецкого политика, улучшению отношений с российскими властями препятствуют «аннексия Крыма», ситуация в Сирии и конфликт в Донбассе, пишет агентство Nation News.

Министр обороны Германии сообщила, что давление на РФ с помощью санкций должно продолжаться, пока не будут выполнены Минские соглашения. Фон дер Ляйен добавила, что западным странам нужно быть готовым к диалогу с Москвой «с позиции единства и силы».

Как напоминает «Русская планета», сопредседатель Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт выступила с предложением пригласить российскую сторону на грядущий саммит G7, который должен состояться этим летом в Канаде.

Александр Черноскутов
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