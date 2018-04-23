Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в отношениях с Россией западные должны принять более жесткую позицию.
«Путин не любит слабость», — подчеркнула фон дер Ляйен в интервью немецкому изданию Bild. Она также отметила, что главной проблемой в отношениях российской стороны со странами Запада является поиск «образа врага», который якобы необходим именно Москве. По мнению немецкого политика, улучшению отношений с российскими властями препятствуют «аннексия Крыма», ситуация в Сирии и конфликт в Донбассе, пишет агентство Nation News.
Министр обороны Германии сообщила, что давление на РФ с помощью санкций должно продолжаться, пока не будут выполнены Минские соглашения. Фон дер Ляйен добавила, что западным странам нужно быть готовым к диалогу с Москвой «с позиции единства и силы».
Как напоминает «Русская планета», сопредседатель Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт выступила с предложением пригласить российскую сторону на грядущий саммит G7, который должен состояться этим летом в Канаде.