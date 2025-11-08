Умер ведущий шоу Top Gear Квентин Уилсон

Бывший ведущий популярных британских телешоу об автомобилях Top Gear и Fifth Gear Квентин Уилсон ушел из жизни в возрасте 68 лет. Это следует из сообщения телеканала Sky News, которая основывается на заявлении семьи.

Как сообщает телеканал, Квентин Уилсон, который родился в Лестере и занимался автомобильным бизнесом, а также работал автомобильным журналистом, начал участвовать в телешоу в 1991 году. В рамках программы он работал вместе с такими известными личностями, как Джереми Кларксон и Джеймс Мэй. Причина смерти — рак легких.