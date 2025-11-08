Умер ведущий шоу Top Gear Квентин Уилсон
Шоу Top Gear - одна из популярнейших передач об авто
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Бывший ведущий популярных британских телешоу об автомобилях Top Gear и Fifth Gear Квентин Уилсон ушел из жизни в возрасте 68 лет. Это следует из сообщения телеканала Sky News, которая основывается на заявлении семьи.
Как сообщает телеканал, Квентин Уилсон, который родился в Лестере и занимался автомобильным бизнесом, а также работал автомобильным журналистом, начал участвовать в телешоу в 1991 году. В рамках программы он работал вместе с такими известными личностями, как Джереми Кларксон и Джеймс Мэй. Причина смерти — рак легких.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.