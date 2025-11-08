Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Умер ведущий шоу Top Gear Квентин Уилсон

08 ноября 2025 в 23:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Шоу Top Gear - одна из популярнейших передач об авто

Шоу Top Gear - одна из популярнейших передач об авто

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Бывший ведущий популярных британских телешоу об автомобилях Top Gear и Fifth Gear Квентин Уилсон ушел из жизни в возрасте 68 лет. Это следует из сообщения телеканала Sky News, которая основывается на заявлении семьи.

Как сообщает телеканал, Квентин Уилсон, который родился в Лестере и занимался автомобильным бизнесом, а также работал автомобильным журналистом, начал участвовать в телешоу в 1991 году. В рамках программы он работал вместе с такими известными личностями, как Джереми Кларксон и Джеймс Мэй. Причина смерти — рак легких.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал