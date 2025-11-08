Врач раскрыла, чем опасны «звездочки» перед глазами
«Звездочки» могут появиться перед глазами из-за резкого снижения артериального давления
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
«Звездочки» или темные пятна перед глазами происходят из-за резкого снижения артериального давления. Однако иногда такие проявления могут свидетельствовать о серьезных расстройствах, рассказала в интервью врач-офтальмолог и микрохирург Светлана Миргородская из «СМ-Клиники».
«Эти симптомы возникают из-за кратковременного нарушения сосудистого тонуса, частоты сердечных сокращений и других изменений», — сказала врач в разговоре с Life.ru. При этом она подчеркнула, что подобное состояние может указывать на нейрогенные расстройства — синдром Бредбери-Эгглстона, множественную системную атрофию, болезнь Паркинсона и другие расстройства.
При этом, как подчеркнула Миргородская, «звездочки» могут появиться и при приеме некоторых лекарственных препаратов. Микрохирург порекомендовала обратиться к офтальмологу, если такие симптомы вы стали замечать регулярно.
Ранее Миргородская отмечала, что к офтальмологам часто обращаются с жалобами на ощущение песка в глазах, которое может быть связано с воспалительными процессами или раздражением слизистой оболочки. Как и в случае со «звездочками» перед глазами, дискомфорт в глазах может быть вызван различными причинами, включая побочные эффекты от лекарств, и требует консультации специалиста для точной диагностики и лечения.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.