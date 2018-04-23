{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,32
Динамика за 2 недели
Евро 75,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 апреля 2018
22 апреля 2018
21 апреля 2018
20 апреля 2018
19 апреля 2018
18 апреля 2018
14:12  23 апреля 2018 0

На ямальской свиноферме женщина заколола своего коллегу и отправилась спать

Жертвы убийства. Трупы. Окровавленный нож, убийство, кровь, нож в руке
Ссора произошла после застольяФото: depositphotos.com © URA.RU

В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа 32-летняя женщина зарезала 44-летнего мужчину и отправилась спать. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел между рабочими вечером 21 апреля. В жилом вагончике на территории свинофермы они употребляли алкоголь и во время застолья поссорились. После словесной перепалки мужчина поднялся из-за стола и пошел на свою половину. Женщина отправилась за ним и ударила в спину ножом. После этого она зашла в свою комнату, спрятала нож и легла спать. Потерпевший скончался на месте.

Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления. Женщина признала свою вину и активно сотрудничает с правоохранительными органами. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «URA.RU» сообщало о жительнице Ямала, которая в состоянии алкогольного опьянения пырнула ножом своего гражданского мужа. Женщина заклеила рану на теле пострадавшего пластырем и также отправилась спать.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров