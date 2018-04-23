На ямальской свиноферме женщина заколола своего коллегу и отправилась спать

14:12 23 апреля 2018 0

Ссора произошла после застолья Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа 32-летняя женщина зарезала 44-летнего мужчину и отправилась спать. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел между рабочими вечером 21 апреля. В жилом вагончике на территории свинофермы они употребляли алкоголь и во время застолья поссорились. После словесной перепалки мужчина поднялся из-за стола и пошел на свою половину. Женщина отправилась за ним и ударила в спину ножом. После этого она зашла в свою комнату, спрятала нож и легла спать. Потерпевший скончался на месте.

Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления. Женщина признала свою вину и активно сотрудничает с правоохранительными органами. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «URA.RU» сообщало о жительнице Ямала, которая в состоянии алкогольного опьянения пырнула ножом своего гражданского мужа. Женщина заклеила рану на теле пострадавшего пластырем и также отправилась спать.