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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:12  23 апреля 2018 0

Машков предложил переименовать «Табакерку»

Послание Президента РФ В. Путина Федеральному собранию РФ. Москва, машков владимир
Актер возглавил театр после смерти ТабаковаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Новый художественный руководитель московского театра «Табакерка» Владимир Машков заявил, что учреждение нужно переименовать в «Театр Олега Табакова». По словам актера, «Табакерка» — это «подпольное» название театра.

«Олег Павлович был кристально понятен в своих желаниях. Театр должен быть ТОТ — Театр Олега Табакова, — цитирует Машкова РИА «Новости». «Табакерка» официально называется Московский театр, которым руководил Олег Табаков. Ранее он именовался театром-студией, уточняет «Газета Кемерова».

Ученик Табакова Машков был назначен новым художественным руководителем «Табакерки» 6 апреля. Предложение возглавить труппу актер получил лично от министра культуры РФ Владимира Мединского, напоминает «Национальная служба новостей».

Как ранее сообщало «URA.RU», народный артист, знаменитый советский и российский актер и режиссер Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Наталья Михалева
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