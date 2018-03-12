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12 марта 2018
18:30  12 марта 2018 7

Олег Табаков скончался после выхода из комы

Олег Табаков, табаков олег
Знаменитый актер долго болелФото: Александр Мамаев © URA.RU

Знаменитый российский и советский актер и режиссер Олег Павлович Табаков скончался в возрасте 82 лет после тяжелой продолжительной болезни. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Народный артист СССР скончался на 83-м году жизни в Москве. Его отключили от систем жизнеобеспечения. Ранее стало известно, что врачи ввели Табакова в состояние искусственной комы. К такой мере прибегают, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с болезнью органов. Позже выяснилось, что актер пришел в сознание, однако никого не узнает. 82-летний актер и режиссер находился в больнице с конца ноября прошлого года. У него выявили сепсис и «синдром глубокого оглушения».

Знаменитый актер и режиссер Олег Табаков известен по ролям в фильмах «Война и мир», «Гори, гори, моя звезда», а также сериалах «Семнадцать мгновений весны», «12 стульев», «Д`Артаньян и три мушкетера» и других. Он был художественным руководителем МХТ им. А.П. Чехова, основателем театра «Табакерка», кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Наталья Михалева
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