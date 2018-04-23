Прикамье может стать площадкой для выездного заседания Совета при президенте РФ

В понедельник, 23 апреля, председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов на встрече с главой Пермского края предложил сделать Прикамье следующей площадкой для выездного заседания Совета при президенте РФ. Во время рабочей встречи они также обсудили работу, направленную на сохранение памяти о жертвах политических репрессий в регионе.
«Мне бы хотелось, чтобы все посмотрели, как здесь решаются социальные вопросы, и познакомились с предварительными результатами участия региона в пилотном проекте «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Пермском крае», — заявил Михаил Федотов. По его словам, Прикамье можно было бы сделать одной следующих площадок для Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края.
Кроме того, Федотов поблагодарил Решетникова за региональные мероприятия, которые сохраняют героическую и трагическую память о предках и исторических событиях. «Это наша история, мы стараемся сохранить ее. Еще до принятия в 2015 году концепции государственной политики программы в крае реализовывались подобные мероприятия регионального уровня», — рассказал губернатор. Он указал на работу музея истории политических репрессий «Пермь-36», который ежегодно посещают десятки тысяч человек. Решетников подчеркнул, что в настоящее время проводятся переговоры, чтобы придать ему статус музея-заповедника.