Пермские власти закупят три телевизора премиум класса

Администрация Перми объявила аукцион на покупку трех телевизоров с диагональю 85 дюймов и 4K-разрешением. На закупку планируется потратить более 300 тысяч рублей бюджетных средств. Документация размещена на сайте электронной торговой площадке. "Необходимо поставить три жидкокристаллических телевизора. Диагональ экрана должна быть не менее 85 дюймов, разрешение — 4K UHD, а также обязательна поддержка Smart TV. Начальная максимальная цена контракта составляет 321 тысячу рублей", - указано в техническом задании. Победитель торгов должен будет поставить все три телевизора в течение 30 дней с момента заключения контракта. Прием заявок от поставщиков уже начался и продлится до 27 октября 2025 года.